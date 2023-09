Eersteklasser Grol in slotfase van bekerduel voorbij FC Zutphen

Weer even ouderwets høken met Normaal, nu het nog kan: ‘Ze zijn ook geen achttien meer’

Een echte verrassing was het optreden van Normaal zondag niet tijdens het Høkersweekend in café De Tol in Zelhem. Frontman Bennie Jolink had in ‘De Gelderlander’ al verraden dat hij daar met zijn mannen zou staan. Het plezier was er niet minder om bij de aanhang van de Achterhoekse boerenrockband.