Geen fatsoenlijke hamburger te krijgen op maandagavond, maar wel 29 (!) kappers actief

Bezwaren boeren tegen zonnepark van tafel: ‘Wonen te ver weg om op te komen voor natuur’

Boeren die op meer dan 100 meter afstand van een nieuw zonnepark wonen en zich zorgen maken over de mogelijke natuurschade die zo’n park met zich meebrengt, mogen zich daarover niet beklagen. Dat is het oordeel van de Raad van State in een zaak die een aantal inwoners uit Zwolle (Oost Gelre) had aangespannen.

1 februari