Gevraagde miljoenen voor nieuwe sporthal Groenlo komen er niet: ‘Dit uitstel is slechter dan afstel’

,,Het is nu eerst scherven rapen en kijken waar we staan”, zegt wethouder Bart Porskamp na een bewogen avond in raadszaal in Groenlo. Het verzoek van het college om 10,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe sporthal bij de middelbare school in Groenlo, werd kort daarvoor door een meerderheid weggestemd.