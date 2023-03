Gezoem zonnepark Lievelde nog niet verholpen: bij klachten gaat deel panelen ‘uit’

Er komt nog steeds geluid vrij bij het zonnepark in Lievelde. ,,We zijn nog aan het kijken waar het geluid precies vandaan komt”, zegt Paul Verhage van ontwikkelaar Sunvest. Als omwonenden last blijken te hebben van het constante gezoem, wordt een deel van het zonnepark uitgezet.

Sunvest beloofde begin vorige week onderzoek te laten doen naar het geluid dat vorige week werd waargenomen door iemand die langs het zonnepark liep. De leverancier is aan het kijken waardoor het geluid veroorzaakt wordt.



Expliciete aandacht is er voor de zogenoemde omvormers, die ervoor zorgen dat bij zonnepanelen zogenoemde gelijkstroom kan worden omgezet in wisselstroom.

Lees ook Play Schrik niet! Nieuw zonnepark Lievelde maakt een vervelend zoemend geluid

Het gezoem is dus nog niet over, ,,Maar we zoeken net zolang tot het probleem is verholpen”, aldus Verhage. ,,Normaal is het geluid in ieder geval niet. Een zonnepark kan normaal gesproken niet voor geluidsoverlast zorgen.”

Sunvest schreef vrijdag alle omwonenden aan. ,,We gaan afspreken dat áls er overlast ervaren wordt, we de productie terug gaan schroeven. Dat zou dan een tijdelijke oplossing zijn. We gaan net zo lang door tot dit opgelost is.”

Volgens Verhage woont de dichtstbijzijnde omwonende op een meter of 100 van het park, dat 10 hectare groot is.

Volledig scherm Dit nieuwe zonnepark in Lievelde maakt een mysterieus geluid © Videostill

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.