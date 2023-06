Heb je als wachtende niet zo’n engel van een buurvrouw die je water brengt, dan leg je het af

met video Man die zich 18 uur in woning verstopte voor politie, was onder voorwaar­den vrij

De man die afgelopen weekend door leden van de Dienst Speciale Interventie (DSI) van de politie uit zijn woning in Lichtenvoorde is gehaald, blijft langer in de cel. Dat heeft de rechter bepaald, nadat het Openbaar Ministerie (OM) hierom gevraagd had.