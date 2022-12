Hulp voor Achterhoekse paasvuren bij berekenen stikstof: ‘Wij zien het belang van deze traditie in’

Met video Bestuurder rijdt door na ongeluk op N35 in Enschede, weg weer open

ENSCHEDE - Twee voertuigen zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N35 bij Enschede. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. De N35 werd in beide richtingen afgesloten. Een vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel.

