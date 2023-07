Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Oost Gelre

Immateri­eel erfgoed én cement van de samenle­ving: Berkelland ‘host’ nationaal cor­so-con­gres

Rekken en Beltrum vormen samen begin oktober het toneel van een landelijk congres over bloemencorso’s. Wagenbouwgroepen gunnen er collega’s uit andere regio’s een kijkje in de ‘keukens’. In aanloop naar de ‘top’ namen burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Betsy Wormgoor een Unesco-oorkonde in ontvangst. „We herbergen immaterieel erfgoed.”