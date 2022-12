Leerlingen en docenten in Groenlo en Lichtenvoorde halen 10.000 euro op voor het goede doel

Woede over vernielde bomen in Lichten­voor­de: ‘Dit betalen we met zijn allen’

LICHTENVOORDE - Boosheid en teleurstelling over het vernielen van een aantal bomen in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Daar is recent een boom bijna volledig doormidden gehakt met een bijl en zijn meerdere jonge fruitbomen vernield.

