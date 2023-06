Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Oost Gelre en omstreken gedaald

Wachttijd door file op A12 tussen Duitse grens en Duiven van 2 uur naar 15 minuten afgenomen

Op de A12 tussen de Duitse grens en Duiven is maandagochtend vroeg een geluk gebeurd. Daarbij kwam een bestelwagen in een greppel terecht. Door het ongeluk en de hulpverlening was een deel van de weg afgesloten en ontstond een lange file die op enig moment meer dan twee uur vertraging opleverde. Inmiddels is rond 9.00 uur de wachttijd nog 15 minuten.