Lichtenvoorde weer stapje dichter bij stankvermindering leerlooier: Aanpassingen vergunning goedgekeurd

‘Schoppen, spugen, slaan’: agressie en geweld zijn grote zorg in het ziekenhuis

Vier mensen is de afgelopen twee jaar (2021 en 2022) toegang ontzegd tot het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dit na agressie en of geweld tegen ziekenhuismedewerkers. In het SKB in Winterswijk is één persoon om dezelfde reden de toegang ontzegd.