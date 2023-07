Live Zwarte Cross | Jongens halen honderden munten • Festivalgangers in de file • ‘Grootste moshpit’ bij Opposites

met video's Zwarte Cross: het festival van de variatie, uitbundig­heid en een 83-jarige debutant

De Zwarte Cross is het festival van de variatie. Dat bewees het bomvolle programma vrijdag nog maar eens. Van høken met Mooi Wark in de Megatent tot de hoogbejaarde cabaretier Hans Dorrestijn die zijn debuut maakt op de Zwarte Cross en Snelle die zijn (jonge) fans voor het Hoofdpodium gek maakt. ,,Het moet maar eens afgelopen zijn met dat gemekker en gejammer. Nøhlen is dodelijk!”