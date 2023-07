Live Zwarte Cross | Nat begin van dag 4 • ‘Grootste moshpit’ bij Opposites • ‘D’r motten er nog wel een paor komm’n’

indebuurt.nl 5 x hier eet je een kapsalon in Doetinchem

Nathaniël Gomes, de uitvinder van de kapsalon, is onlangs overleden. Rotterdam eet uit respect naar de uitvinder massaal kapsalon, maar ook in Doetinchem eet je een goeie kapsalon (je weet wel; het gerecht met friet, döner, gesmolten kaas, sla en knoflooksaus en sambal). Bij de volgende vijf plekken haal je een kapsalon in Doetinchem.