Live Zwarte Cross | Traumaheli ingezet voor ‘gewonde bij abseiltoren’ • Rond 16.30 een flinke bui • Wat is nøhlen?

23,5 kilometer aan leidingen voor water op de Zwarte Cross: zo valt het festival nooit droog

Hoe lekker is het om na een verhitte festivaldag even snel te kunnen douchen, rustig op het toilet te zitten of simpelweg om even wat water te drinken? Om te zorgen dat dit ‘gewoon uit de kraan komt’ is bedrijf MTD weken druk, zodat meer dan 3 miljoen liter aanwezig is op de Zwarte Cross.