Longa’30 kan zich nu al veilig spelen. Wat een verschil met vorig seizoen!

Waarom vestigt het walhalla voor kunste­naars zich in vredesnaam in hartje Neede?

De klanten komen uit het hele land en uit Duitsland. Kunstburg is dan ook dé Nederlandse specialist op het gebied van tekenen en schilderen. Maar waarom vestigt het nationale walhalla voor kunstenaars zich in vredesnaam in hartje Neede? „Omdat je hier nog gratis voor de deur kunt parkeren.”