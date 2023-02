Longa’30 wacht in 2023 nog op eerste punt en doelpunt

column Met 80 over N18 irriteert: ‘Geef toch gas! Of heeft-ie zijn rijbewijs bij de Lidl gehaald?’

Geef toch gas! Of heeft-ie zijn rijbewijs soms bij de Lidl gehaald? Ik ontplof bijna. Terwijl je toch echt 100 kilometer per uur mag rijden op de nieuwe autoweg N18, zijn er altijd automobilisten die menen dat de maximumsnelheid 80 is. Of 70. Of nog erger: 60. Niks lekker doorkachelen als je haast hebt. Maar in een lange file achter deze Max Verstappen aan kruipen.

