Man op driewieler zwaargewond bij aanrijding op provinciale weg, traumaheli landt op kruising

Man die koud- en warmbuffet van 1468 euro niet afrekende bang om ‘gegijzeld’ te worden

Een aanwezige gedupeerde van verdachte Johan S. had hem graag in de ogen gekeken. Maar S., die in Lichtenvoorde een bruiloftsmaal à 1468 euro voor 45 personen afnam zonder te betalen, kwam niet naar het hoger beroep dat hij zelf had aangetekend. Zijn advocate noemde daarvoor twee redenen. En passant hoorde zij het OM een hogere straf tegen S. eisen.