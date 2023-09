Nachtmerrie voor corsobouwers doordat stuk van wagen breekt: ‘We snappen het nog steeds niet’

update | met video Bijzondere berenboo­men wint Bloemencor­so; publieks­prijs voor giganti­sche wolf in schaapskle­ren

Corsogroep Geschud(t) is de winnaar van het Bloemencorso 2023. De wagen Berenbos kreeg de meeste punten van de jury. De bijzondere creatie, ontworpen door de 18-jarige Isa Beemers, toont twee bomen, is gebouwd in de vorm van een beer én is doorzichtig.