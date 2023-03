Opvang asielzoekers in centrum Lichtenvoorde: 49 jongeren tijdelijk in voormalig hotel

In Lichtenvoorde worden 49 alleenstaande jonge asielzoekers opgevangen per zaterdag 1 april. Het COA gaat hotel ’t Zwaantje aan de Zieuwentseweg voor zes maanden inrichten als opvanglocatie.

In het pand worden jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar opgevangen. De buurt is per brief op de hoogte gesteld.



De jongeren die naar de Achterhoek komen, zijn sinds 5 september al in Nederland. Het zijn 13 meisjes en 26 jongens. Zij worden nu in Cuijk opgevangen, daarvoor zaten ze in Nuland. Omdat het Hotel Van der Valk in Cuijk per 1 april niet meer beschikbaar is, heeft Oost Gelre de helpende hand geboden.



,,We kennen de beelden uit Ter Apel. Dat gun je niemand, zeker kinderen niet. En daar gaat het hier om. Jonge mensen. We hebben daarom besloten in te gaan op het verzoek van het COA”, zegt burgemeester Anette Bronsvoort.



De jongeren die in Lichtenvoorde opgevangen worden, komen uit Syrië, Eritrea, Somalië en Yemen. Het COA is verantwoordelijk voor de locatie en Nidos verzorgt de opvang van de jongeren.

Nood is heel hoog

De opvang in Lichtenvoorde blijft zes maanden beschikbaar. Een bewuste keuze van de gemeente. ,,Wij werken graag mee, maar zien geen toekomst in ad hoc-oplossingen als dit”, zegt wethouder Bart Porskamp. ,,Liever kijken we naar een meer permanente opvang, maar hoe die vorm moet krijgen is nog niet bekend. Daar moeten we als regio over praten.”

Het COA is blij met de opvang, maar ziet het ook als noodgreep. ,,De vraag is momenteel zo hoog, dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe plekken. Idealiter wil je natuurlijk niet de hele tijd schuiven met mensen. Helaas is de realiteit anders.”

Om inwoners te informeren over de nieuwe tijdelijke bewoners, zijn brieven verstuurd en staat op de site van de gemeente een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen.

Recreatieruimte en afspraken

In het hotel komt onder meer een recreatieruimte zodat de jongeren zich in het pand kunnen vermaken. Ook worden afspraken gemaakt dat de jongeren tijdig thuis moeten zijn. In de huisregels staat verder dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur.

Mensen met vragen of klachten over de nieuwe bewoners van de het hotel, kunnen zich melden bij het COA. Dat kan vanaf 1 april zowel op de locatie zelf, als per telefoon en e-mail.

Aan de andere kant van Lichtenvoorde heeft de gemeente ook al een noodopvang ingericht. Daar gaat het om de tijdelijke opvang van statushouders. Door deze mensen niet in het asielzoekerscentrum, maar al in de gemeente te laten wachten op geschikte huisvesting, zorgt Oost Gelre voor meer doorstroom in bij de asielopvang.

Deze opvang is eveneens tijdelijk en stopt uiterlijk 1 september 2023.

