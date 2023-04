Paasverhaal in het dialect: Hans Keuper vertaalt Bach-stuk naar Achterhoeks plat

Een bijzondere uitvoering van het paasverhaal in de Aaltense Zuiderkerk, vrijdagavond. Hans Keuper heeft de tekst van de Markus Passion in het dialect vertaald. Zelf is hij de verteller van het bijbehorende verhaal, uiteraard ook in het dialect. ,,Als de componist een pauze heeft ingelast moet je als verteller echt even je mond houden.”