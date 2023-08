indebuurt.nl Leuk! Binnenkort vind je hier in Doetinchem een buitenbios­coop

Onder de sterrenhemel, met een bakje popcorn en een drankje, genieten van een film: zie jij het al voor je? In Doetinchem kan het binnenkort, want Buitenfilm Festival is terug! In augustus draaien er op verschillende locaties in Doetinchem weer films in de openlucht.