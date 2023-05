Riteco-broers dromen van titel Grol: ‘Kans is 50 procent’

indebuurt.nl Na een wild leven vond Esmee de rust in haarzelf: 'Bomvol avontuur'

Daar stond ze ineens, omringd door mooie mensen, dieren en een prachtige natuur. “Ik liep het strand op terwijl de zon opkwam en stapte met mijn blote voeten door het water. Dat was zo’n mooi moment, dat ik bijna niet geloofde dat het de werkelijkheid was. Alsof ik droomde”, vertelt Esmee van Wees. Ze kwam erachter dat het waar is wat er vaak wordt gezegd: “Je kan je dromen waarmaken, als je het écht wil.”