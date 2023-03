Rouwmaat krijgt als eerste bedrijf in Nederland prijs voor duurzaam rijden

,,Sinds 2019 hebben we liefst 12 procent brandstof bespaard”, zegt Jeroen Joling van Rouwmaat trots. Het bedrijf heeft 65 vrachtwagens waarmee ze door Oost-Nederland rijden. ,,Die mindering in brandstof levert een mooie besparing in de CO2-uitstoot op.”

Het zuinige rijden heeft volgens Rouwmaat meer voordelen. ,,Het aantal schadegevallen is met 77 procent verminderd,” zegt Joling. ,,Om zuinig te rijden, moeten onze chauffeurs beter anticiperen op verkeerssituaties. Dat is ook weer gunstig voor de veiligheid.”

Een extra lastige klus

Dat Rouwmaat nu in de prijzen is gevallen, betekent niet dat het bedrijf stopt met innoveren. De plannen voeren verder. ,,We gaan omschakelen op een nieuw type diesel, gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Daarbij komt geen druppel fossiele aardolie aan te pas. Een praktische stap in de verduurzaming van ons wagenpark", zegt directeur Bob Rouwmaat.