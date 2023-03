Schrik niet! Nieuw zonnepark Lievelde maakt een vervelend zoemend geluid

met videoEen moeilijk te definiëren geluid komt er vrij bij het zonnepark in Lievelde, dat goed is voor bijna 21.000 panelen. Wat het geluid veroorzaakt, is de initiatiefnemer nog niet helemaal duidelijk. ,,We gaan kijken wat er aan de hand is”, zegt Paul Verhage van ontwikkelaar Sunvest.