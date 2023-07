Tom is ongeneeslijk ziek en wil nog één keer Bløf zien op uitverkochte Zwarte Cross: ‘Sinds ik kanker heb raken hun teksten me nog meer’

Kunstproe­ve­rij in Eibergen: ‘Hold oe kreggel en blijf kwiek’

‘Hold oe kreggel’. Het betekent zoveel als het ga je goed of hou je goed. Het woord kreggel is niet voor niets gekozen in de titel van een project waarin Berkellandse 55-plussers kunstzinnige workshops kunnen volgen. Ter introductie is er zaterdag in de Huve in Eibergen een kunstproeverij.