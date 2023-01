Van Toor blijft bij Longa’30, Ozerdogan naar KSV

Trainer Dennis van Toor heeft zijn contract verlengd bij vierdedivisionist Longa’30. Hij begint in de zomer aan zijn derde seizoen bij de club uit Lichtenvoorde. Van Toor, eerder lang trainer bij AZSV, kende een moeizaam eerste seizoen bij Longa’30. Pas in de nacompetitie werd handhaving in de vierde divisie bewerkstelligd. Dit seizoen presteert Longa’30 boven verwachting. De ploeg is koploper in de vierde divisie B. Zondag wordt de competitie hervat met de topper in Nijmegen tegen Orion.