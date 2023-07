Zwarte Crossers slaan hun slag bij Aldi om de hoek: ‘Eerste biertje? Dat had ik om 06.00 uur al binnen’

met video Live Zwarte Cross | Traumaheli ingezet voor ‘gewonde bij abseilto­ren’ • Rond 16.30 een flinke bui • Wat is nøhlen?

Nadat een groot deel van de campinggasten gisteren al neerstreek in de weilanden van Lichtenvoorde, is vandaag het terrein van de Zwarte Cross vandaag voor alle bezoekers open. Het grootste betaalde muziekfestival van Nederland gooide om 10.00 uur de poorten open, voor in totaal meer dan 230.000 bezoekers in vier dagen tijd. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er in en om de Zwarte Cross gebeurt.