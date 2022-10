10 mille extra aan energiekosten: kopzorgen over schaatsbanen

In het schuurtje van David in Geertrui­den­berg draait het om koffiearoma’s: ‘Een haast oneindig palet’

GEERTRUIDENBERG - De koffiebonen zijn afkomstig van over de hele wereld. Gebrand worden ze ‘gewoon’ in Geertruidenberg. In de schuur in een achtertuin, om precies te zijn. Met Het Brandhuys is David Joosen (37) hard op weg van zijn passie zijn werk te maken.

10 oktober