ABN AMRO kantoor verdwijnt uit Oosterhout; meer nadruk op internetbankieren

OOSTERHOUT - Het ABN AMRO kantoor op het Bouwlingplein in Oosterhout sluit per 26 augustus haar deuren. Steeds meer klanten regelen hun financiën via het internet of de mobiele app, daarom gaat de bank zich meer richten op digitale dienstverlening.