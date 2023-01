Abonnement Parkeergarage Basiliek in Oosterhout wordt 124,5 procent duurder: ‘Dit is extreem’

100-jarige KPJ Made nog steeds dé plek waar jeugd zich thuis voelt: ‘Veel verbonden­heid en wekelijks uitstapjes’

MADE - De KPJ in Made bestaat honderd jaar en dat wordt dit weekend groots gevierd met een reünie en tentfeest We Made It. En de vereniging groeit nog steeds. ,,Het zijn steeds vaker jongeren die niet van een boerderij komen.”

19 januari