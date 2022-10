Adverteren voor kamperen in de herfst? Even niet op Kurenpolder

Eigenaar beschoten woning schrikt zich rot: ‘Weekend verloopt wat anders dan gedacht’

OOSTERHOUT - Alex Siemerink is zich rot geschrokken. In de nacht van zaterdag op zondag is elf keer geschoten op zijn net verkochte woning aan de Jan van Eijckhof in Oosterhout. ,,Bizar. Ik zou bij God niet weten wat hier achter zit.” De politie is met een team bezig met onderzoek.

22 oktober