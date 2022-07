Afsluiting Industrieweg Oosterhout werpt vruchten af: geen enkel incident meer gemeld

Robyn voor eerste keer bij Formule 1-race: ‘Constant nagefloten en aangegaapt door dronken mannen’

OOSTERHOUT - Het was een topdag, maar dronken mannen hebben de ervaring wel verpest, zegt Robyn van Gorsel, die dit weekend met haar ouders bij de Grand Prix in Oostenrijk was. ,,Ik werd constant nagefloten en aangegaapt door dronken mannen.”

17:48