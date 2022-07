Alle zeilen bijgezet voor de expositie Binnenvaart

Als je een tentoonstelling houdt over de binnenvaart in Geertruidenberg, is het wel zo leuk om bij de opening in De Schattelijn schipperskoor Recht zo die gaat uit te nodigen. Daar was Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe nog maar op tijd bij. Een week later zou dat vanwege de zomervakantie niet meer mogelijk zijn.