Als er iemand is aan wie je blindelings je portemonnee toevertrouwt, is het Adriaan de Jongh

BREDA – De vrouw van de 52-jarige man die afgelopen Kerstmis werd doodgestoken op het Stuifduin in Oosterhout was zwanger van de verdachte. De twee hadden een affaire, vertelde advocaat Tjerk Wassenaar van de verdachte donderdag bij de rechtbank in Breda.

