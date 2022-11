Als ook de ‘moeder aller huiskamerparty’s’ ter ziele gaat: voor Tupperware wordt gevreesd

Meer waardering Wmo in Oosterhout; kwaliteit rolstoel en hulp bij huishouden wel pijnpunten

OOSTERHOUT -De waardering voor de Wmo-voorzieningen in Oosterhout is iets gestegen, van een 7,9 in 2020 naar een 8.1 in 2021. Dat blijkt uit het laatste cliënt-ervaringsonderzoek. Maar er is nog wel werk aan de winkel, zo kan een toenemend aantal mantelzorgers het werk niet aan. 98 procent van de respondenten geeft aan dat de consulent ze met respect behandelt.

