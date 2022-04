Anderhalve kilometer wandelen, rekken, knieheffen en balanceren in Dorst

Gisteren werd in Dorst de derde Kwiek Beweegroute in de gemeente Oosterhout officieel in gebruik genomen. “Een mooie aanvulling om het bewegen bij ouderen nog meer te stimuleren.”

Arnoud Kastelijns hangt voorovergebogen tegen een paaltje. Nou heeft fanfare Sint Joris er de pas in, maar om al na pakweg tweehonderd meter uit te puffen, zegt iets over de beroerde conditie van de wethouder. Dat is een misvatting: Kastelijns doet een rekoefening, wat bij die paal op een tegel staat aangegeven. Hij bewandelt een Kwiek Beweegroute, dus wordt er via tegels meer gevergd dan passen vooruit zetten. Dat is vooral goed voor zestigplussers. Die vormen vandaag de minderheid, want kinderen op versierde steps en fietsen zetten op feestelijke wijze de toon op deze tocht.

Rekken maar

De anderhalve kilometer lange route, die begint bij het dorpshuis, heeft dertien van dergelijke tegels. Rekken dus, maar onder meer ook schouders draaien, hakken-tenen, over een lijn lopen, knieheffen. Het is de derde beweegroute die vandaag officieel in gebruik wordt genomen; twee liggen er al in Oosterhout zelf. Marieke van der Perk, die samen met Walther Hoosemans het initiatief nam voor het realiseren van deze Kwiek Beweegroute, weet dat die in Oosterhout goed worden gebruikt. ,,Ik denk dat deze ook een mooie aanvulling is om ouderen te stimuleren om extra te bewegen.” Wandelen en oefeningen, het is dubbele winst.

Nieuwe fenomeen

In Boxtel maakte Walther Hoosemans kennis met dit nieuwe fenomeen. ,,In Nederland zijn er al veertig aangelegd. Marieke en ik waren er enthousiast over. Er zit alles in, want je traint je balans, uithoudingsvermogen en kracht. We zijn gaan inventariseren welk deel van Dorst daarvoor in aanmerking komt. Drie hebben we er bekeken, deze is het geworden.”

Voor Sint Joris, dat zelfs twee coupletten speelde van het Wilhelmus alvorens Kastelijns, Van der Perk en Hoosemans met het wegtrekken van de dorpsvlag over het bord Kwiek Beweegroute, was het ook een bijzondere dag: de muzikanten waren volledig in het nieuw gestoken. Ook nieuw: in Dorst is dinsdag begonnen met het beleggen van stukje gekleurd steen op een social sofia. Als die klus is geklaard, zal de bank op het plein tegenover de winkels worden geplaatst. Hoosemans: ,,Maar zo’n mozaïek maken kost veel tijd en moeite. Daarvoor kunnen we meer vrijwilligers gebruiken.” Ook Kastelijns liet in zijn woordje het woord vrijwilligers vallen. ,,Het barst ervan in Dorst. En toch, er zijn er altijd meer nodig.”