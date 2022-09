Antiek theehuisje in Floralia Park in Oosterhout per direct gesloten: ‘harde beslissing, maar het moet’

OOSTERHOUT - Het theehuis in Floralia Park in Oosterhout is per direct gesloten. Het tot op heden door vrijwilligers onderhouden bouwwerkje voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Een professioneel bedrijf gaat een renovatieplan opstellen.

In kaart moet worden gebracht wat een renovatie gaat kosten. ,,Dit is een hard besluit", moet wethouder Arnoud Kastelijns erkennen. ,,Maar sinds de overdracht van het terrein van Floralia Park is het theehuisje ook van ons en is de veiligheid dus ook onze verantwoordelijkheid.”

Voor de duidelijkheid, zegt de wethouder, ,,nee, het staat absoluut niet op instorten.” Het probleem is onder meer dat de trapleuning te laag is en de trap zelf te schuin.”

Het charrante pandje dateert uit 1890 en werd veertig jaar geleden vanuit het centrum van de stad - waar het moest wijken voor de bouw Theater De Bussel - naar de huidige locatie aan de Beneluxweg verhuisd. Daar staat het fier tussen het groen in de uiterste hoek van het park, niet ver van de A27.

Quote Dit is een harde beslissing, maar ik moet niet hebben dat iemand van de trap lazert en de gemeente Oosterhout aansprake­lijk stelt Arnoud Kastelijns, Wethouder

Op dit moment is het Floralia-terrein en het theehuisje in gebruik bij de dagbesteding die Mark Graveleyn aanbiedt. Kastelijns: ,,Het antieke theehuis is voor veel mensen een waardevol gebouw. We willen het dan ook graag behouden voor toekomstige generaties. Maar is professioneel onderhoud voor nodig.”

Nog onduidelijk is wat de sluiting exact betekent voor gebruikers. Zo openden De Lastige Broertjes in 2019 onderin het theehuisje een bierbrouwerij. Het is een kleine ruimte waar de bierbrouwers uit de voeten kunnen.

Maar kleine ruimtes kunnen kwetsbaar zijn. Kastelijns: ,,We moeten daar onder meer gaan kijken dat de afzuiging goed op orde is. Dit is niet fijn, want er werd daar bovenin vergaderd. Maar ik moet niet hebben dat iemand van de trap lazert en de gemeente Oosterhout aansprakelijk stelt.”

Volledig scherm Het charmante, uit 1890 daterende theehuisje in Floralia Park in Oosterhout is tot nader order gesloten omdat het niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. © Ralph van Wolffelaar

Volledig scherm Rob en Peter Snoeren (rechts) en zwager Ronald van Erven (links) startten in 2019 onderin het theehuis een bierbrouwerij. © Pix4Profs / Johan Wouters