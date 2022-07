Atletiekclub Dongen krijgt flinke opknapbeurt in aanloop naar 40-jarig bestaan

Dankzij Marijke Schelleman behoudt Drimmelen zijn kunstweek­end: ‘Het was haar laatste wens’

MADE - Dat Marijke Schelleman de kunst in de gemeente Drimmelen een warm hart toedroeg, was bekend. Maar dat het kunstweekend haar zo dierbaar was, dat ze na haar overlijden wilde blijven steunen: ,,Dat was een verrassing.”

15 juli