Auto slaat over de kop en belandt ondersteboven in de berm langs A58 bij Gilze

Bobkat, de portier van de Nettorama, overleden na meer dan 1000 dagen vermissing

OOSTERHOUT - Jarenlang was Bob een vertrouwd gezicht rond de Nettorama-supermarkt in de wijk Strijen in Oosterhout. Maar nu, bijna drie jaar na zijn verdwijning op 31 augustus 2019 overleed een uitgeputte Bob deze week op 15-jarige leeftijd. ‘Dit is schrikken.’

9 juni