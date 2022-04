Automobilist overleden na botsing tegen boom in Molenschot, auto vloog in brand

Met videoMOLENSCHOT - De bestuurder van de auto die vrijdagochtend op de Rijksweg (N282) in Molenschot tegen een boom botste, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Agenten van de verkeerspolitie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.