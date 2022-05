Avond4daagse zorgt voor een feestje in Made: ‘Je voelt de verbondenheid’

1250 deelnemers lopen gedurende vier dagen de drie, vijf of acht kilometer. Onder hen veel ouders met kinderen. ,,We hebben veel plezier. Elke dag is er wel iets anders te zien, dat maakt het erg leuk”, zegt Thalia. Samen met dochtertje Katie (4) wandelt ze onder het genot van live orgelmuziek de Bernarduskerk door. Het allerleukste tot nu toe? ,,Dat was bij de bloemen en in de Albert Heijn. Daar mochten we met de hamster op de foto”, zegt Katie.