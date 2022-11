Bestuur voetbalclub TSC Oosterhout stapt op: ‘Geen idee waarom stemming zo uitviel’

Auto botst tegen lantaarn­paal en komt op zijkant terecht in Raamsdonks­veer

RAAMSDONKSVEER - Een auto is dinsdag bij een ongeval op de rotonde aan de Monnikenweg in Raamsdonksveer op de zijkant terechtgekomen. De bestuurder, een 81-jarige man uit Geertruidenberg, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

8 november