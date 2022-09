Bestuurder rijdt rond in Rijen met gestolen auto, loopt tegen de lamp door gestolen kentekenplaat

Sonny die in coma raakte na ongeluk in Polen kan naar Nederland: inzame­lings­ac­tie levert ruim 21.000 euro op

GORZÓW/TILBURG - Sonny Verweijmeren (35) uit Geertruidenberg, die zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Polen, kan naar Nederland worden vervoerd. Zijn familie hield een inzamelingsactie voor zijn transport. ,,We hadden nooit verwacht dat we binnen 26 uur meer dan twintigduizend euro bij elkaar zouden sprokkelen”, zegt zijn tante Inge Verweijmeren.

8 september