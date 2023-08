Vermist jongetje (4) met verstande­lij­ke beperking uit Breda na paar uur gevonden in supermarkt

BREDA - Een verstandelijk beperkt jongetje (4) was sinds 17.00 uur zoek in Breda. De politie en zijn ouders maakten zich een tijd ernstige zorgen, maar rond 19.30 uur werd hij gevonden in een supermarkt aan het Dr. Struyckenplein.