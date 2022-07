Bezoek het atelier van kunstenaar Pier van Leest in Lage Zwaluwe

Op atelierbezoek bij...Kunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars een weekend hun deuren. Ze werken vaak gewoon om de hoek of, zoals in dit geval, met uitzicht op de polder. Vandaag: Pier van Leest uit Lage Zwaluwe.

Pier van Leest (63) specialiseerde zich in het maken van beelden en penningen. Hij benadrukt graag dat het vervaardigen van kunst voor hem geen hobby is. Het is een vak. Zijn vak. Een ambacht dat kwaliteit moet hebben en waar vakmanschap bij komt kijken. ,,Ik werk voor musea, overheden en in speciale opdrachten. Ik verdien mijn geld ook als steenhouwer en restaurateur.”

Het referentiekader is groot: realistisch, non-figuratief, minimalistisch, conceptuele kunst. Hij wil zijn blik breed houden. ,,Ik vind niet alles mooi, maar je kunt wel overal van leren. Ik heb leren kijken als vormgever. Dat duurt lang en past zich steeds aan. Naarmate je beter leert kijken, wordt de wereld alleen maar groter.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Maquette Luce 2022 in opdracht kaarsenfabriek Bolsius in Kobylin. © Pier van Leest

Pier heeft het van geen vreemde. Vader Niek van Leest was een vermaard kunstenaar. ,,Hij ging uit loondienst om voor zichzelf te beginnen als kunstenaar. Tekenen, schilderen, boetseren. Gewaagd, met een gezin met vijf kinderen. Hij heeft veel beelden achtergelaten in Brabant. Zijn bezigheden met kunst hebben mijn levensloop bepaald.”

De keuze voor kunstacademie St. Joost in Breda voor Pier was logisch. ,,Toch heb ik die opleiding niet afgemaakt. Ik wilde leren beeldhouwen. Dat ambacht kon ik daar niet leren. Ik ging bij pa in de leer. Mijn eerste opdracht was een beeld van De Witte van Ernest Claes, voor de openbare bibliotheek in Rijsbergen, de tweede een tabernakeldeur voor de Blasiuskerk in Made. Mijn eerste beelden hadden ook van pa geweest kunnen zijn. Dat veranderde. Pa zei: Pier, je kunt mijn hand loslaten, ik kan je niets meer leren.”

Quote Naarmate je beter leert kijken, wordt de wereld alleen maar groter Pier van Leest

,,Mijn moeder was het referentiekader voor pa. Ze zag zaken zuiver en vertelde hem of het beeld een ziel had. Dat moet het ook hebben. Mijn referenties schoven steeds verder op. Die liepen van de oude Grieken via de renaissance en Rodin naar die uit de meer tegenwoordige tijd: Henry Moore, Constantin Brâncuși, Joseph Beuys. Mijn beelden maak ik in alle ‘kneedbare’ materialen: klei, papier, karton, hout, steen en staal. Ieder materiaal vraagt een andere behandeling.”

Voor zijn penningen was de in Steenbergen geboren Niel Steenbergen zijn leermeester in negatief snijden. ,,Ik ben rond mijn 25ste meegegaan met pa naar zijn atelier in Oosterhout. Bij binnenkomst had ik nog alleen oog voor zijn penningen. Hij zei: je mag ze wel pakken hoor. Ik was meteen verkocht. Ik maakte zelf een penning en liet die aan hem zien. Hij zei: ga maar door jongen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Huis en atelier Pier van Leest vanuit de polder. © Willem Jongeneelen

Via Niel Steenbergen is Pier verder gekomen. Hij gaf zijn opdracht om een gemeentepenning voor Raamsdonk te maken door aan Pier. Hij gunde hem dat en had vertrouwen in hem. Daarna volgde de ene na de andere opdracht en werd Van Leest een autoriteit op dat gebied. Zijn werk ligt van het British Museum in Londen, het Rijkmuseum in Amsterdam tot bij verzamelaars in de hele wereld. Ook prinses Beatrix heeft een paar penningen in bezit en sinds 2000 behoort Pier tot de Nederlandse inzendingen voor FIDEM, de tweejaarlijkse wereldtentoonstelling.”

Quote De boodschap slaat niet alleen op de mensheid maar op het hele heelal Pier van Leest

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Teylers Penning 2022 - voorzijde © Pier van Leest

Op de foto is De Teylers Penning 2022 te zien. ,,Het Teylers Museum in Haarlem staat voor verwondering, verlichting. Dat inspireerde me. De tekst staat er in spiegelbeeld op, maar niet als je die in de spiegel leest. De keerzijde heeft een holle spiegel en een tekst in braille: ‘In het licht der eeuwigheid.’ Een penning moet je ook kunnen voelen. De boodschap slaat niet alleen op de mensheid maar op het hele heelal.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Teylers Penning 2022 - achterzijde © Pier van Leest (rechtenvrij)

Het bronzen beeld op de maquettefoto heet Luce. ,,Dat betekent licht en is vervaardigd in opdracht van de kaarsenfabriek Bolsius voor de Poolse stad Kobylin. De werktitel was ‘hurkende vrouw met kaars’. Het uiteindelijke beeld wordt 2.10 meter hoog.”

Pier van Leest, Dorpsstraat 12a Lage Zwaluwe. Atelier te bezoeken op 30 en 31 juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Website: piervanleest.nl / Instagram: artmedal_piervanleest.

En als we er toch zijn

Vanaf de Johannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe is er een fraaie wandel- of fietsroute van circa 5 km. naar Drimmelen. Via de Dorpsstraat en Kerkstraat ga je naar de Amerweg. Volg het smalle fietspad omhoog met zicht op de Amer en Biesbosch. Elders bij die Amer is ook een door Niek van Leest vervaardigd monument voor line crossers, die in de Tweede Wereldoorlog berichten en voedsel van bezet naar bevrijd gebied, en omgekeerd, brachten.

Volledig scherm Fietspad tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen met zicht op de Amer - foto Willem Jongeneelen © Willem Jongeneelen