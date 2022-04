Bezoekers vinden Theek 5 voor DigiD of coronapas: ‘Coronatijd was niet makkelijk’

Theek 5 had qua aanloop enkele moeilijke jaren. ,,Het was niet leuk en niet makkelijk, we mochten geen activiteiten organiseren”, verklaart directeur Paul Adels. De reden was duidelijk: corona. Dat betekende in 2020 en 2021 een forse keldering van het aantal bezoekers. Waar in 2019 nog ruim 557.000 mensen de weg vonden naar de vestigingen in de regio, daar zakte dat aantal vorig jaar naar 286.000.