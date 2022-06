Bierbrouwer zoekt in Gilze de zon op

GILZE EN RIJEN - Bierbrouwer AB InBev heeft een zonnepark in gebruik genomen dat het service- en distributiecentrum in Gilze volledig van stroom kan voorzien. Het complex was al compleet gasloos.

Vanuit deze horeca technische service, zoals de multinational het zelf noemt, worden allerlei disciplines in Nederland bediend. Zo staan er in het centrum aan de Phantom op het industrieterrein van Gilze mobiele tapinstallaties, koelingen en bars voor feesten en evenementen.

Technische dienst

Vanuit dit centrum wordt een deel van de drankbelevering verzorgd en er is een technische dienst gevestigd. Die trekt door het hele land, onder andere voor onderhoud bij zo'n zevenhonderd horecabedrijven. In totaal werken in Gilze ruim veertig mensen voor AB InBev.

De eigenaar van het centrum, Schroders Capital, heeft de voorbije maanden een zonnepark met de omvang van een voetbalveld laten aanleggen. Dat is goed voor 190.000 kWh per jaar, genoeg om ruim vijftig huishoudens te voorzien en daarmee ook voldoende voor AB InBev ter plekke.

'Kloppend hart’

Horecadirecteur Michele van Spilbeeck: ,,De technische service in Gilze is ons kloppend hart en was al volledig gasloos. En nu, aan het begint van het evenementenseizoen, kunnen wij bijvoorbeeld ook al onze elektrische voertuigen hier opladen via het zonnepanelenpark. Dat duurzame wagenpark breiden we de komende jaren gestaag uit.”

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm Het zonnepark van AB InBev op het dak van het service- en distributiecentrum in Gilze. © AB InBev

De brouwer van onder meer Hertog Jan, Bud, Jupiler en Corona kondigde onlangs aan wereldwijd ‘fors in te zetten op reductie van stikstof’. Wat CO2 betreft wil het de vijf grootste brouwerijen in Europa in 2028 naar Net Zero brengen.

Biogas uit afvalwater

Een nieuwe reclamecampagne benadrukt dat elk blikje, flesje en fust van Bud in Nederland wordt gebrouwen met honderd procent hernieuwbare elektriciteit. De Dommelsche Bierbrouwerij doet dat ook en is deels zelfvoorzienend door eigen biogas op te wekken uit afvalwater in Dommelen.