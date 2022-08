Bij de Boerenfair zijn geen protesten, maar wordt het boerenleven gevierd

Elena Roks (5) uit Roosendaal laat Dickie niet meer los. Met haar hele lijfje staat ze tegen het toch logge lichaam van het dier aan en streelt de zwarte haartjes vol liefde. Dickie laat het zich welgevallen. ,,Ze is heel lief voor me. Kijk eens hoe lief de oogjes wiebelen? En ze ruikt zoet, naar koeienparfum”, zegt ze. Dickie is een kalfje. Haar kalfje. ,,Ze knuffelen de hele dag. Het klikt al vanaf haar geboorte”, klinkt haar moeder trots.