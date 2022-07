Bijna 3 miljoen euro voor opknappen dienstwoningen Dongecentrale

GEERTRUIDENBERG - Provincie en organisatie BOEi gaan samen aan de slag met de dienstwoningen van de Dongecentrale in Geertruidenberg. Ze restaureren en verduurzamen de panden.

De werkzaamheden betekenen een nieuwe fase van de herontwikkeling van de ruim honderd jaar oude energiecentrale. Voor de klus trekken provincie Noord-Brabant en BOEi samen 2,8 miljoen euro uit.

Sinds 2012 wordt er al gewerkt aan de herbestemming en restauratie van het industriële monument aan de rand van Geertruidenberg. De Dongecentrale was in 1919 de eerste provinciale elektriciteitscentrale van Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant en BOEi zijn samen eigenaar van het complex aan de Donge. BOEi is een organisatie die zich bezighoudt met het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.



Vermogen vrijspelen

Volledig scherm Een archieffoto van de Dongecentrale in Geertruidenberg vanuit de lucht. © foto BOEi De nieuwe investering bestaat uit 1,3 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant en 1,5 miljoen euro van BOEi. Die laatste leent dat bedrag overigens van de provincie, zodat ze eigen vermogen vrijspeelt voor herbestemming van de nog leegstaande panden op het terrein van de Dongecentrale en voor andere projecten in Nederland.

Het geld wordt gebruikt om het kantoorgebouw verder op niveau te brengen. Het filtergebouw wordt daarnaast gereed gemaakt voor verhuur. Volgens de eigenaren zou dat pand straks prima dienst kunnen doen voor horeca of een bierbrouwerij.

Quote De energiepro­duc­tie van de Dongecen­tra­le is essentieel geweest voor de industria­li­se­ring en elektrifi­ce­ring van Brabant Gedeputeerde Stijn Smeulders (o.a. Cultuur en Erfgoed)

Ook de zeven arbeiderswoningen op het complex worden opgeknapt. Het is de bedoeling dat in die woningen straks start-upbedrijven, ateliers en kunstenaars hun intrek kunnen nemen. Met het geld dat nu is vrijgemaakt, wordt daarnaast het buitenterrein van de Dongecentrale aangepast.

Geschiedenis doorgeven

Volgens Stijn Smeulders, gedeputeerde van onder meer Cultuur en Erfgoed, past de restauratie en herbestemming van de Dongecentrale bij de ambitie van Noord-Brabant om ervoor te zorgen dat over vijftig jaar de geschiedenis van de provincie nog kan worden doorgegeven aan volgende generaties. ,,De energieproductie van de Dongecentrale is essentieel geweest voor de industrialisering en elektrificering van Brabant. Dit erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons ermee.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Risk Factory in het ketelhuis van de Dongecentrale. © Pix4Profs/René Schotanus

De afgelopen jaren zijn er al een aantal stappen gezet om het erfgoed voor de toekomst te behouden. Zo is het kantoorgebouw opgewaardeerd. Verschillende bedrijven hebben daar inmiddels hun intrek genomen.

Quote De resultaten van onze gezamenlij­ke inspannin­gen van de afgelopen tien jaar worden nu zichtbaar Sylvia Pijnenburg, directeur BOEi

Het centrale gebouw heeft een nieuwe bestemming gekregen. In het ketelhuis en de aangrenzende fabriekshal van dat pand is de Risk Factory gebouwd, een educatie- en belevingscentrum voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het machinehuis is in gebruik genomen door evenementenbureau Fijnevent, dat er besloten congressen en evenementen houdt.

Sylvia Pijnenburg, directeur van BOEi: ,,De resultaten van onze gezamenlijke inspanningen van de afgelopen tien jaar worden nu zichtbaar.”