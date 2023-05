Biologische bloemenpluktuin van Sophia’s Tuin groeit en groeit: ‘Ik snoep er telkens een stukje bij’

Eerst housen, dan huizen: toekomsti­ge woonwijk ’t Zoet trapt festival­sei­zoen af met Vieze Anita

BREDA – Zaterdag barst het Vieze Anita Festival los op ’t Zoet. Een primeur, want niet eerder werd hier zo’n groot evenement gehouden. Voor de organisatoren een bijzondere uitdaging op een bijzondere plek. ,,Maar bij Vieze Anita zijn we wel gewend om in een grijze omgeving een oase aan kleur op te bouwen.”