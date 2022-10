Bloemkool van Sjakie en veel palmkool: voor ieder wat wils in voedseltuin Oosterhout

Meer ‘handjes’ voor in de tuin en op social media. Dat zijn de doelen van de open dag van de Voedseltuin aan de Domeinweg in de Oranjepolder. Een van de bezoekers is Rook Kieboom (79). ,,Ik weet alles van groen”, vertelt hij. Op 26-jarige leeftijd was hij al één van de drie initiatiefnemers van het Oosterhoutse Floraliapark, ,,Het ziet er goed uit, het zou mooi zijn als de mensen van de Voedselbank, voor wie het is, hier meehelpen. Dan sla je twee vliegen in één klap.”